Виктор Немков 19 декабря проведёт бой в андеркарте поединка Проводников — Багаутинов

Боец команды Фёдора Емельяненко FedorTeam Виктор Немков проведёт следующий поединок 19 декабря, сообщает пресс-служба Академии единоборств RMK. Бой будет проходить в андекарте боя Багаутинов — Проводников.



На счету 34-летнего Виктора Немкова — 30 побед, 8 поражений и одна ничья. В активе 30-летнего Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильвы — 14 побед и 7 поражений.



Бой пройдёт в Москве на «ВТБ-Арене» на благотворительном шоу «Драться, чтобы спасти», в главном пройдет бой по боксу Али Багаутинова против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе (WBO) Руслана Проводникова.

Виктор Немков — родной брат чемпиона Bellator Владимира Немкова. Он является бывшим чемпионом промоушена M-1 Challenge, чемпионом мира по боевому самбо чемпионом и призёром чемпионата России.