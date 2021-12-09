В Eagle FC рассказали, как Хабиб отреагировал на критику от Александра Емельяненко

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, как Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который раскритиковал его лигу.



«Хабиб эту ситуацию никак не обсуждал. Он тоже всё понимает, сказал не обращать внимания на слова Емельяненко про «мёртвую» лигу.

Да, я был с Емельяненко в одной команде, в «Ахмате». Мы общались, поддерживали друг друга, как-то помогали. Его номера у меня нет. Я не вижу смысла с ним созваниваться. Он меня не задевал никак. Да, может, он думает, что лига у нас «мёртвая», но он же не эксперт.



Если Емельяненко извинится, примем ли мы его в школу имени Абдулманапа Нурмагомедова? Я не знаю, там надо тренеров спрашивать и руководство. Надо смотреть, как он себя поведёт. Александру нужно для начала сесть за стол переговоров с Гусейновым, чтобы они решили вопрос, извинились друг перед другом. Понятия не имею, кто мог бы построить между ними мост, я не хочу в этом участвовать. У меня своя работа.



Конечно, неприятно, когда такие вещи происходят. Дело даже не в том, что Гусейнов дагестанец. Если бы такое сказали русскому парню, бойцу, мне тоже было бы неприятно. Но Артур быстро ответил, у них с Емельяненко 1:1», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.