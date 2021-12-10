Осуждённый за избиение росгвардейца Кушиташвили рассказал, почему перешёл в профессионалы

Чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили объяснил своё решение перейти в профессионалы.
«В любителях у меня непонятки. Не допускают пока. Хватит ждать уже. Слишком большая пауза в карьере получилась. Возвращение в любители? Буду думать над этим. В целом мне бы хотелось построить свою карьеру в США. Выступать буду в полутяжёлом весе», — сказал Кушиташвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Напомним, в сентябре 2020 года Кушиташвили был приговорён к условному сроку за избиение росгвардейца. Георгий и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны 2 февраля 2020-го на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.
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