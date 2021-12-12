Бивол оценил победу в поединке с Саламовым

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал победу над Умаром Саламовым в поединке на турнире в Екатеринбурге.



«Тянет ли Саламов на самого сложного соперника в карьере? Не сказал бы, что самый сложный, но один из самых сложных. Хороший бой. Каждый поединок по-своему сложный. С одним и тем же соперником бой может сложиться по-разному. Противник сегодня выспался, а завтра нет, и всё может пройти по-разному. Тяжело объективно судить», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.



Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (119-109, 118-109, 118-110). Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.