Кадыров отреагировал на поражение Саламова, назвав его лучшим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к российскому боксёру Умару Саламову, который проиграл соотечественнику, действующему чемпиону мира по версии WBA Дмитрию Биволу.

«Умар, ты лучший.Мы идём только вперёд!» — написал Кадыров в своём «Инстаграме».

Бивол одержал победу над Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).

Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.