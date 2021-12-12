Бивол опубликовал совместное фото с Саламовым после боя

Действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол обратился к соотечественнику Умару Саламову победы в боксёрском поединке.

«Бой делают два боксёра, спасибо моему сопернику Умару Саламову за отличный поединок!», — написал Бивол в своём «инстаграме», опубликовав совместное фото с Саламовым.

Бивол одержал победу над Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).

Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.

Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.