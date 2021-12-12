Саламов извинился за поражение в бою с Биволом

Российский боксёр Умар Саламов извинился за своё поражение в бою с соотечественником Дмитрией Биволом. Прошедший в рамках вечера бокса в Екатеринбурге поединок продлился 12 раундов, завершившись победой Бивола единогласным решением судей.
Таким образом Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.
Умар Саламов написал в своем «инстаграмме», что, несмотря на поражение, он в любом случае выбрал бы себе в качестве соперника Дмитрия Бивола.
«Этот бой для меня был нужным. Мы с командой разберём все, и дальше составим план действий», — отметил Саламов, поблагодарив соперника за хороший бой.
По словам Саламова, и до, и после боя его поддерживал президент Чечни Рамзан Кадыров, который «дал мотивацию не останавливаться и двигаться дальше».
«В следующий раз я сделаю все, чтоб привезти в Чечню пояс. Я приношу всем свои извинения, что не оправдал надежд, но Ин Ша Аллах (если будет на то воля Аллаха — прим. «Чемпионат») мы вернёмся ещё сильнее», — заключил Умар Саламов.
- 12 декабря 2021
-
06:59
-
06:40
-
05:45
-
05:37
-
03:48
-
03:15
-
01:43
-
01:30
-
01:26
-
00:28
-
00:23
-
00:00
- 11 декабря 2021
-
23:47
-
22:42
-
22:30
-
21:51
-
21:49
-
21:35
-
21:17
-
21:00
-
20:43
-
20:42
-
20:17
-
19:27
-
19:16
-
18:43
-
17:09
-
16:17
-
15:34
-
14:29
-
13:40
-
13:00
-
12:39
-
11:59
-
11:35