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Саламов извинился за поражение в бою с Биволом

Саламов извинился за поражение в бою с Биволом
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Российский боксёр Умар Саламов извинился за своё поражение в бою с соотечественником Дмитрией Биволом. Прошедший в рамках вечера бокса в Екатеринбурге поединок продлился 12 раундов, завершившись победой Бивола единогласным решением судей.

Таким образом Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.

Умар Саламов написал в своем «инстаграмме», что, несмотря на поражение, он в любом случае выбрал бы себе в качестве соперника Дмитрия Бивола.

«Этот бой для меня был нужным. Мы с командой разберём все, и дальше составим план действий», — отметил Саламов, поблагодарив соперника за хороший бой.

По словам Саламова, и до, и после боя его поддерживал президент Чечни Рамзан Кадыров, который «дал мотивацию не останавливаться и двигаться дальше».

«В следующий раз я сделаю все, чтоб привезти в Чечню пояс. Я приношу всем свои извинения, что не оправдал надежд, но Ин Ша Аллах (если будет на то воля Аллаха — прим. «Чемпионат») мы вернёмся ещё сильнее», — заключил Умар Саламов.

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