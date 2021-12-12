Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на турнире UFC 269 и защитил пояс в лёгком весе

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» завершился турнир UFC 269. В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра удушающим приёмом победил первого номера в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории, американца Дастина Порье.



До этого поединка Чарльз Оливейра выиграл девять боев подряд.



В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее в рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта. Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке.