Хабиб обратился к Оливейре после его победы в бою с Порье
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Бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новой пост в своём «твиттере», где поздравил бразильца Чарльза Оливейра с победой, которую он одержал в поединке с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», — написал Нурмагомедов.
Отметим, что до этого боя Оливейра выиграл девять боев подряд.
Напомним, в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.
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