Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб обратился к Оливейре после его победы в бою с Порье

Хабиб обратился к Оливейре после его победы в бою с Порье
Комментарии

Бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новой пост в своём «твиттере», где поздравил бразильца Чарльза Оливейра с победой, которую он одержал в поединке с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», — написал Нурмагомедов.

Отметим, что до этого боя Оливейра выиграл девять боев подряд.

Напомним, в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021