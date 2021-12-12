Хабиб обратился к Оливейре после его победы в бою с Порье

Бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новой пост в своём «твиттере», где поздравил бразильца Чарльза Оливейра с победой, которую он одержал в поединке с американцем Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.



«Мои поздравления, чемпион, ты это заслужил», — написал Нурмагомедов.

Отметим, что до этого боя Оливейра выиграл девять боев подряд.

Напомним, в соглавном бою представительница Бразилии Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.