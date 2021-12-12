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Дастин Порье: Оливейра — чемпион по праву. Он очень стойкий, я был удивлён

Дастин Порье: Оливейра — чемпион по праву. Он очень стойкий, я был удивлён
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Известный боец ММА Дастин Порье прокомментировал поражение от Чарльза Оливейры в чемпионском поединке UFC 269. Порье в первом раунде едва не нокаутировал соперника, но в третьей пятиминутке попался на удушающий приём действующего чемпиона.

«Почему во втором раунде я был пассивен на земле? Я находился далеко от сетки, поэтому решил не рисковать, не отталкивать его, чтобы не отдавать спину вчистую. Я доводил чистые удары, но Чарльз чемпион по праву, он очень стойкий. Я был удивлён. Мой план заключался в том, чтобы не торопиться и разбирать его», — сказал Порье в интервью после поединка.

Напомним, что Оливейра проводил первую защиту чемпионского пояса, который завоевал в поединке с Майклом Чендлером в мае 2021 года.

Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил Оливейра был на грани нокаута, чудом уцелев. А потом запрыгнул на спину Порье – и победил
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