Ломаченко просит команду Комми остановить бой. Видео

В сети появилось видео одного из ярчайших эпизодов поединка Василия Ломаченко с Ричардом Комми. В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а после того, как тот встал, пробивал множество многоударных комбинаций. В этот же момент он буквально просил команду Ричарда остановить схватку. Ломаченко, глядя в угол ганца, призывал их остановить одностороннее избиение.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN Ringside в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank.

В итоге команда Комми так и не остановила схватку. Ломаченко одержал уверенную победу по очкам по итогам двенадцати раундов. Это второй успех Василия в 2021 году. В июне он досрочно победил опытного японца Масаёси Накатани.