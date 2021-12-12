Ломаченко за 12 раундов пропустил лишь 73 удара, Комми промахнулся 541 раз

Авторитетный портал CompuBox, специализирующийся на статистике ударов в боксёрских поединках, подвёл итоги схватки Василия Ломаченко с Ричардом Комми. Украинец продемонстрировал шикарный процент точности, донеся до цели 45% атак. Василий выбросил 554 удара за 12 раундов, и 245 из них пришлись в цель.

Интересно, что Комми, проигравший в одну калитку, бил чаще. Ганец выбросил 614 ударов, но донёс до Ломаченко лишь 73 из них, Ричард промахнулся 541 раз. Таким образом, процент точности составил лишь 12%. Ещё хуже дела обстояли с джебами. Ричард донёс до цели лишь 2% из них.

Добавим также, что в седьмом раунде Василий показал девятикратное преимущество в точности. Украинец попал 36 раз, в то время как Комми сумел ответить лишь четырьмя точными ударами.