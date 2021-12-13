Вудли: никому не интересно смотреть за Томми Фьюри. Бой со мной для Пола более жёсткий

Тайрон Вудли высказался по поводу реванша с YouTube-блоггером Джейком Полом. Напомним, экс-чемпион UFC согласился выйти на замену Томми Фьюри, который снялся с их боя с Полом по причине здоровья.

«Никому не интересно смотреть за Томми Фьюри. Сейчас его брат зажигает. Но он не сможет поехать на хвосте у Тайсона.



Конечно, бой со мной более жёсткий, чем с Фьюри, чёрт возьми. Вот почему Пол изначально выбрал бой с Фьюри», — приводит слова Вудли BoxingScene.

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он был официально уволен из UFC.