Хабиб: у Хасбика огромная популярность за границей. Звёзды Голливуда, UFC, рестлинг…

Прославленный боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал популярность блогера Хасбуллы Магомедова, более известного под прозвищем Хасбик.



«Хасбик больше популярен в Америке, чем в России. Я вам честно скажу. Я пару раз с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли? Постоянно спрашивают меня: «Где Хасбик?» Я говорю, что не знаю, где Хасбик, дома, наверное. В Англии я был на встрече с болельщиками, все спрашивали, где Хасбик. Реально, он очень популярен за границей. Звёзды Голливуда, организации — Bellator, UFC…

Дана Уайт сам звонил мне, спрашивал, где Хасбик. просил в Абу-Даби его привезти. WWE, рестлинг тоже хотят, чтобы он как-то к ним пришёл. Хотят платить ему какие-то большие деньги, чтобы он вышел в ринг. У него за границей огромная популярность», — рассказал Хабиб на пресс-конференции.