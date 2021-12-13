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Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство

Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о создании футбольного агентства.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Кларенсом Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас ещё идёт работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это не только ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», — приводят слова Хабиба Нурмагомедова «Известия».

Ранее Нурмагомедов прокомментировал ситуацию с невыходом футбольной «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

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