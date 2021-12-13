Редкач жёстко прокомментировал слова Владимира Кличко о Ломаченко

Украинский боксёр Иван Редкач отреагировал на слова бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, который раскритиковал Василия Ломаченко за то, что после победы над Ричардом Комми он поднял флаг родного города, а не Украины.

«Василий мог бы получить благодарности и слова поздравления, а лучше даже вознаграждение от своего государства, так как всё-таки в кармане у него украинский паспорт и весь мир знает его как представителя Украины. В качестве патриотизма могли бы выделить гонорар или хоть грамоту, а то на голом патриотизме всё-таки голодно.

С большим уважением к Кличко-младшему, скажу, что легко копировать слова из Википедии о значении патриотизма, когда старший брат — мэр Киева. Но мой пост не о вас. А о том, что важно — это победа. И вот что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина. В конце дня важна победа и всё. Бокс – это не командная игра, а индивидуальный вид спорта. Боксёр выходит на ринг один, и дерётся он один, и хоть с горшком на голове, важна победа. Конечно же, меня обвинят в лицемерии и т.д.

Для меня Василий – спортсмен, боксёр, атлет, который поднял Украину, и о ней услышали больше. Конечно, амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместное, давать указание углу соперника и рефери. Опять-таки для кого-то это поступок Вася-Львиное сердце, а для кого-то Вася-понторез. Так и с флагом. Вынес — плохо, не вынес — плохо, флаг города родного — плохо, всё не так и всегда есть те, кому угодно, а кому нет. И всё-таки, всё равно главное — это победа», — написал Редкач на своей странице в «Фейсбуке».