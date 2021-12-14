Сергей Ковалёв: я надеру задницу Саулю Альваресу

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв, который перешёл в первый тяжелый вес, высказался по поводу Сауля Альвареса.

«Возвращение? Посмотрим в следующем году. Мои мысли о переходе Канело? Я надеру ему задницу», — сказал Ковалёв на YouTube-канале AB Boxing news.

Напомним, что в 2019 году боксеры уже проводили бой в полутяжелом весе. Победу нокаутом одержал Альварес.

Напомним, Сауль нокаутировал Калеба в 11-м раунде, став таким образом абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Альварес одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что поставил солидную сумму на досрочную победу Альвареса. По словам Уайта, речь идёт о $ 100 тыс.