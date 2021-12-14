Сергей Ковалёв: я надеру задницу Саулю Альваресу

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв, который перешёл в первый тяжелый вес, высказался по поводу Сауля Альвареса.
«Возвращение? Посмотрим в следующем году. Мои мысли о переходе Канело? Я надеру ему задницу», — сказал Ковалёв на YouTube-канале AB Boxing news.
Напомним, что в 2019 году боксеры уже проводили бой в полутяжелом весе. Победу нокаутом одержал Альварес.
Напомним, Сауль нокаутировал Калеба в 11-м раунде, став таким образом абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Альварес одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.
Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что поставил солидную сумму на досрочную победу Альвареса. По словам Уайта, речь идёт о $ 100 тыс.
- 14 декабря 2021
-
12:17
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
09:40
-
09:31
-
00:46
-
00:43
- 13 декабря 2021
-
23:29
-
22:46
-
21:41
-
21:24
-
21:18
-
20:27
-
20:01
-
19:44
-
18:38
-
17:43
-
16:39
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:44
-
15:26
-
15:23
-
15:14
-
15:13
-
15:04
-
14:59
-
14:56