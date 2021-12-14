Фёдор Емельяненко подвёл итоги года

Прославленный российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, как для него сложился 2021 год.
«Событий в этом году было очень много. Славу богу, что концовка была хорошая. Весь год прошёл хорошо, и для нас он уже, можно сказать, закончился в спортивном плане. Можно уже подводить итоги, потому что ни мне, ни ребятам уже не предстоит биться.
У нас были небольшие шероховатости в этом году. Во-первых, хотелось бы биться почаще. Были проблемы с визами, но мы их устранили. Слава богу, что у ребят есть визы, и теперь мы их будем видеть чаще. У Анатолия должен быть титульный бой, у Валентина защита в следующем году с Бейдером. Ну и Вадим тоже будет защищаться, плюс финал Гран-при.
В этом году блеснул Никита, ярко он заявил о себе. Всё-таки он бился с бойцом из топ-10 в Bellator. Кирилл показал, что он в строю. Единственное, у нас есть немного неприятный факт: ребята из-за своих боёв не участвовали в боевом самбо. В этом году у нас не было представителей на чемпионате мира», — сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.
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