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Президент UFC высказался о возможности проведения боя Гэтжи — Оливейра

Президент UFC высказался о возможности проведения боя Гэтжи — Оливейра
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможности проведения боя между американским бойцом Джастином Гэтжи и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Да, в организации этого поединка есть смысл», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

В последнем поединке Оливейра встречался с американцем Дастином Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.

Что касается Гэтжи, то он в последний раз сражался на турнире UFC 268, где ему противостоял экс-чемпион Bellator, соотечественник Майкл Чендлер. Победителем из той битвы вышел Джастин. Для Гэтжи та победа стала 23-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.

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