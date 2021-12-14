Президент UFC высказался о возможности проведения боя Гэтжи — Оливейра

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможности проведения боя между американским бойцом Джастином Гэтжи и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.



«Да, в организации этого поединка есть смысл», — приводит слова Уайта MMA Fighting.



В последнем поединке Оливейра встречался с американцем Дастином Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.

Что касается Гэтжи, то он в последний раз сражался на турнире UFC 268, где ему противостоял экс-чемпион Bellator, соотечественник Майкл Чендлер. Победителем из той битвы вышел Джастин. Для Гэтжи та победа стала 23-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.