Ковингтон — о Чимаеве: отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон сделал новый выпад в адрес шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.



«Никто ведь не хочет завершить карьеру паренька, пока она толком не началась. Отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним», — сказал Ковингтон в интервью на канале Submission Radio в YouTube.



Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Ковинтон в последний раз сражался с соотечественником Камару Усманом. Поединок прошёл на UFC 268. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу в противостоянии праздновал Усман.

Новость по теме Висенте Луке заявил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым