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Ковингтон — о Чимаеве: отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним

Ковингтон — о Чимаеве: отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним
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Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон сделал новый выпад в адрес шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Никто ведь не хочет завершить карьеру паренька, пока она толком не началась. Отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним», — сказал Ковингтон в интервью на канале Submission Radio в YouTube.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ковинтон в последний раз сражался с соотечественником Камару Усманом. Поединок прошёл на UFC 268. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу в противостоянии праздновал Усман.

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