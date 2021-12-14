Ковингтон — о Чимаеве: отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним
Поделиться
Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон сделал новый выпад в адрес шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Никто ведь не хочет завершить карьеру паренька, пока она толком не началась. Отправьте-ка его сюда, и он уже никогда не будет прежним», — сказал Ковингтон в интервью на канале Submission Radio в YouTube.
Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
Ковинтон в последний раз сражался с соотечественником Камару Усманом. Поединок прошёл на UFC 268. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу в противостоянии праздновал Усман.
Новость по темеВисенте Луке заявил о желании провести бой с Хамзатом Чимаевым
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
00:16
- 14 декабря 2021
-
23:48
-
22:56
-
22:14
-
21:30
-
20:30
-
20:21
-
19:30
-
18:47
-
18:37
-
18:13
-
18:03
-
18:01
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:28
-
16:02
-
15:05
-
14:36
-
13:56
-
13:19
-
12:56
-
12:52
-
12:17
-
11:33
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
09:40
-
09:31
-
00:46
-
00:43
- 13 декабря 2021
-
23:29
-
22:46
Партнерский контент