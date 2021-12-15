Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Макгрегора назвал примерные сроки возвращения Конора

Тренер Макгрегора назвал примерные сроки возвращения Конора
Комментарии

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о сроках возвращения своего подопечного.

«У него есть победы, есть свои поражения, но он никогда не собирается сдаваться. Он всегда возвращается. Для него в этом и заключается суть жизни. У всех нас будут неудачи.

Когда Макгрегор вернётся в клетку? Я бы сказал, в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию. Я уверен, что мы сядем за бокалом Proper Twelve, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначим время для возвращения», — приводит слова Каваны MMAJunkie.

В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021