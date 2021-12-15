Тренер Макгрегора назвал примерные сроки возвращения Конора

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о сроках возвращения своего подопечного.



«У него есть победы, есть свои поражения, но он никогда не собирается сдаваться. Он всегда возвращается. Для него в этом и заключается суть жизни. У всех нас будут неудачи.



Когда Макгрегор вернётся в клетку? Я бы сказал, в начале лета. Думаю, он нацелен на это. Я встречусь с ним, он сейчас вернулся в Дублин, так что я увижу его, когда вернусь в Ирландию. Я уверен, что мы сядем за бокалом Proper Twelve, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначим время для возвращения», — приводит слова Каваны MMAJunkie.



В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.