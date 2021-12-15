«Близкие по духу». Хабиб встретился с Камару Усманом и Али Абдель-Азизом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своём «инстаграме». На фото Хабиб предстал с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и менеджером Али Абдель-Азизом.
«На пару дней в Майами залетел по делам и встретил близких людей по духу», — подписал фотографию Хабиб Нурмагомедов.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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