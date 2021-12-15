Григорий Дрозд: не думаю, что для Проводникова бой с Багаутиновым будет лёгкой прогулкой

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящее возвращение Руслана Проводникова, который спустя несколько лет после завершения карьеры принял вызов бойца ММА Али Багаутинова. 19 декабря они подерутся по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».



«Для меня фаворитом будет Руслан однозначно, но, могу предполагать, что в этом поединке будут сюрпризы, потому что Проводников четыре-пять лет не выступал на публике. Руслан — очень бесстрашный, смелый парень с большим сердцем, боксирует всегда с душой и сердцем. Не жалеет себя в бою — вот его отличительная черта. Что касается Али, то у него отличная скорость, отличная координация и отличные руки. Другое дело, как он себя будет чувствовать при давлении Руслана. Но в целом я не думаю, что это будет легкая прогулка для экс-чемпиона, ожидаю достаточно конкурентный бой, несмотря на пять заявленных раундов



Возвращение «Сибирского Рокки» многие хотели бы видеть. Руслан остаётся героем, как бывший чемпион мира и человек, который с самых низов сделал себя сам, поехал в Голливуд и стал боксёрской суперзвездой. Он вырос в большой семье, растит своих детей, ведет здоровый образ жизни, популяризирует спорт, имеет большую армию поклонников и очень бесстрашно боксировал, побеждая звезд мирового бокса. Так что его появление на ринге сейчас будет вызывать огромный интерес», — рассказал Дрозд «Чемпионату».

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