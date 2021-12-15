Хабиб: в следующем году Eagle FC проведёт в Майами 7-8 шоу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах лиги на следующий год.

«Честно говоря, сейчас Eagle FC ничем особым не отличается от других подобных организаций. Мы лишь в начале пути. Поменяем пару весовых категорий — 165, 175. Немного изменим систему. Не правила, а систему. И посмотрим. Мы в начале пути, и в следующем году, в конце января здесь будет большое шоу. Я предвкушаю это событие.



Я стал владельцем Eagle FC ровно год назад. И вот мы делаем 43 шоу по всему миру. 44-е будет в конце января. Мне хочется изменить пару вещей. Одна из главных — мне хочется, чтобы Eagle FC был всемирным промоушеном. Вот почему мы открываем здесь центральный офис. Мы продолжим проводить эвенты по всему миру, но центральный офис будет здесь, в Майами.



В следующем году мы здесь проведём 7-8 шоу. Я не говорю о других шоу по всему миру — по России, странам бывшего СССР. Здесь, в Майами, будет 7-8 шоу. Таков план на следующий год. А в 2023-м, возможно, будем делать по паре шоу каждый месяц. Не буду говорить об отдалённом будущем, но следующий год будет для нас очень большим. Мне не терпится провести здесь первое шоу — Харитонов — Спонг. Это одни из самых крутых страйкеров современности, ребята с хорошим опытом в ММА, кикбоксинге, боксе. Будет отличный бой», — сказал Хабиб на пресс-конференции.