Бетербиев провел дуэль взглядов со своими детьми

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев стал героем нового видео от промоутерской компании Top Rank. На видеоролике, опубликованном в официальном «инстаграме» компании, Бетербиев проводит дуэль взглядов со своими детьми.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Top Rank.

Напомним, в следующем поединке Артур Бетербиев встретится с американцем Маркусом Брауном.



Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).



Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.