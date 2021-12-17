Рамзан Кадыров: Бетербиев является лучшим боксёром на планете

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожелал удачи боксёру Артуру Бетербиеву в преддверии его поединка с американцем Маркусом Брауном.
«В эту ночь, друзья, состоится одно из самых ожидаемых событий в жизни бокса! Российский чемпион мира, обладатель титулов WBC/IBF в полутяжёлом весе, наш дорогой брат Артур Бетербиев будет защищать свои пояса от американского претендента Маркуса Брауна. Поединок пройдёт в Монреале.
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Мы верим в успех Артура. Он является лучшим боксёром планеты и ещё не раз это докажет. Бетербиев ставит перед собой цель не просто защитить титул, а в итоге забрать все пояса в своём дивизионе и стать абсолютным чемпионом мира. Эта задача ему вполне по силам. Нет ему равных в полутяжёлом весе.
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Несмотря на раннее время начала поединка и выходной день, весь чеченский народ будет смотреть прямую трансляцию. Она запланирована на телеканале «Матч ТВ». Ориентировочное время — 6:00 по московскому времени. Артур, ждём от тебя 17-ю уверенную победу!» — написал Рамзан Кадыров в своём «инстаграме».
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