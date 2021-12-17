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Магомед Исмаилов: на Минеева не нужно особо готовиться

Магомед Исмаилов: на Минеева не нужно особо готовиться
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о поражении во втором поединке с Владимиром Минеевым.

«Я не говорю, что на меня повлиял вирус. Я был готов, я вышел туда, я проиграл. Но нокаута не было, точно. Если бы Владимир в этот момент просто вокруг меня бы прыгал, я бы всё равно, наверное, упал бы и потерял сознание.

На Минеева не нужно особо готовиться. Владимир — хороший, отличный боец. Но таких в карьере было много. Но к Минееву я слишком серьёзно готовился», — сказал Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу Азамата Бостанова.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

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