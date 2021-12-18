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Бетербиев досрочно победил Брауна на турнире в Монреале

Бетербиев досрочно победил Брауна на турнире в Монреале
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Россиянин Артур Бетербиев победил американца Маркуса Брауна на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).

Поединок, который прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени, завершился в девятом раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл свой 17-й бой в карьере.

Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Бетербиев считался фаворитом схватки, но россиянин заставил понервничать фанатов, едва не провалив взвешивание и, таким образом, чуть не лишившись титулов ещё до боя.

Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Свой предыдущий бой он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, этот поединок состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при двух поражениях.

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