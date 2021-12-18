Руслан Проводников: мне не нравится, когда я фаворит, намного интереснее, когда ты «мясо»

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников поделился мнением о предстоящем поединке с бойцом смешанного стиля Али Багаутиновым. Их поединок пройдёт по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти». Руслам отметил, что бой по правилам бокса станет преимуществом для него.
«Безусловно, это преимущество. Начнём с того, что Али в базе — борец, и ему будет крайне тяжело. Хотя я думаю, что он от этого боя выиграет больше. Могу сравнить это с тем, когда я выходил против Тимоти Брэдли в статусе андердога и никто не ставил на меня. И смог проявить себя, показать. Наверное, благодаря этому я и стал звездой, что показывал свои качества, когда в меня никто не верил. Интрига обычно была одна: уйдёт Руслан своими ногами или его вынесут. И хотя я проиграл тот бой, он для меня стал звёздным. Мне не нравится, когда я фаворит, намного интереснее, когда ты андердог, ты «мясо», выйти и доказать обратное. Так что я Али даже немного завидую», — приводит слова Проводникова «Газета.Ru».
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