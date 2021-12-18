Промоутер: не думаю, что Бетербиев побьёт Сауля Альвареса

Известный промоутер Лу ДиБелла высказался о чемпионе мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, россиянине Артуре Бетербиеве. ДиБелла выразил мнение, что едва ли Бетербиев сейчас одолеет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.
«Бетербиев — большой и сильный парень. Но он несколько притормозил, поэтому прямо сейчас я не думаю, что Артур победит Канело. Хотя, конечно, он представляет опасность, и такой поединок был бы интересен.
Если Канело действительно пойдёт в тяжёлый вес, я сомневаюсь, что он вернётся во второй средний. Будь я на месте Канело, то выждал бы ещё, чтобы потом сразиться с победителем боя Смит — Бетербиев в конце следующего года. Думаю, Артур не смог бы «убить Канело», впрочем, как и Бенавидеса, Бивола или даже Джо Смита», — написал ДиБелла в своём «твиттере».
- 18 декабря 2021
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