Дана Уайт рассказал, с кем должен подраться Дастин Порье в следующем бою

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что планирует организовать бой Дастина Порье и Нейта Диаза. Напомним, ранее Диаз бросил вызов Порье.



«Это бой, который они хотят. Этот бой также хотят увидеть зрители. Мы организуем его», — рассказал Дана Уайт на пресс-конференции.



В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.



Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.