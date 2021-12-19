Джейк Пол: я нокаутировал всех, с кем дрался

Известный блогер-боксёр Джейк Пол после победы, одержанной в поединке с 39-летним экс-чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли, оставил краткое сообщение в своём «твиттере».
«Я нокаутировал всех, с кем дрался», — написал Пол.
Напомним, бой Пола и Вудли завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за поражение. Первый поединок, состоявшийся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
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