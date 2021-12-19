Виталий Кличко: Усик всегда подчёркивает — я крымчанин, Крым — это Украина, я её люблю

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Виталий Кличко дал комментарий по поводу соотечественника Александра Усика.

«Знаю, что он проукраинец. Он всегда поднимает украинский флаг. Усик всегда представляет Украину, несмотря на то что Крым сейчас оккупирован.



Любого человека, имеющего украинский паспорт, в Крыму выживают. Он всегда подчёркивает – я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец», — сказал Кличко на YouTube-канале «5 канал».

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.