Руслан Проводников одержал победу в бою с Али Багаутиновым раздельным решением судей

Боксёр Руслан Проводников одержал победу в бою с бойцом ММА Али Багаутиновым раздельным решением судей. Противостояние прошло по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».

На счету Проводникова 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. До этого последний бой Руслан провёл в июне 2016 года.



35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету до сегодняшнего дня было два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.