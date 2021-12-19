Руслан Проводников одержал победу в бою с Али Багаутиновым раздельным решением судей
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Боксёр Руслан Проводников одержал победу в бою с бойцом ММА Али Багаутиновым раздельным решением судей. Противостояние прошло по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».
На счету Проводникова 31 бой в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. До этого последний бой Руслан провёл в июне 2016 года.
35-летний Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету до сегодняшнего дня было два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
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