«Отличная актёрская игра». Редкач высказался о поражении Вудли

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о победе популярного YouTube-блогера Джейка Пола в поединке с американцем, известным по выступлениям в UFC, Тайроном Вудли.



«Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Удачный удар… нет, помимо чемпионских титулов Тайрон ещё и актёр! Это была хорошая актёрская игра», – написал Редкач в своём «твиттере».



Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.



Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.



Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.