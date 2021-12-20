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«Отличная актёрская игра». Редкач высказался о поражении Вудли

«Отличная актёрская игра». Редкач высказался о поражении Вудли
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Украинский боксёр Иван Редкач высказался о победе популярного YouTube-блогера Джейка Пола в поединке с американцем, известным по выступлениям в UFC, Тайроном Вудли.

«Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Удачный удар… нет, помимо чемпионских титулов Тайрон ещё и актёр! Это была хорошая актёрская игра», – написал Редкач в своём «твиттере».

Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.

Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона ФьюриТомми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

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