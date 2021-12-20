«Отличная актёрская игра». Редкач высказался о поражении Вудли

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о победе популярного YouTube-блогера Джейка Пола в поединке с американцем, известным по выступлениям в UFC, Тайроном Вудли.
«Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Удачный удар… нет, помимо чемпионских титулов Тайрон ещё и актёр! Это была хорошая актёрская игра», – написал Редкач в своём «твиттере».
Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.
Изначально было запланировано, что соперником Пола должен был стать младший брат Тайсона Фьюри – Томми Фьюри, но незадолго до поединка его оппонент снялся из-за травмы.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
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