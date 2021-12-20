Американский боец смешанных единоборств Джордан Янг умер в возрасте 27 лет

Бывший боец промоушенов Bellator и PFL американец Джордан Янг умер в возрасте 27 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Последним соперником Янга был россиянин Омари Ахмедов, который досрочно проиграл Джордану на турнире PFL 28 октября.

Джордан Янг за свою карьеру успел одержать 12 побед в смешанных единоборствах, одна из побед была добыта нокаутом. На его счету также два поражения. С января 2017-го по ноябрь 2019-го он дрался под эгидой Bellator, а затем присоединился к PFL.

«Я тихо вышел из раздевалки, нашёл тёмную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы выполнить работу», — приводит слова тренера Дерика Сантоса MMAJunkie.

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