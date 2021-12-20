Дана Уайт: отец был ведущей силой Хабиба

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о бывшем чемпионе лиги, россиянине Хабибе Нурмагомедове.



«Некоторые люди говорят мне, чтобы я предпринял ещё одну попытку вернуть Хабиба. Но он завершил карьеру. Не думаю, что он будет драться снова. Он начал свой собственный путь и не хочет драться. Он потерял отца, это была болезненная потеря. Его отец был ведущей силой для него, он говорил: «Давай сделаем то, давай сделаем это». Сейчас этого нет, так что я не думаю, что он будет драться снова», — рассказал Дана Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.