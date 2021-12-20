Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт высказался о возможном четвёртое бой Макгрегора и Порье

Уайт высказался о возможном четвёртое бой Макгрегора и Порье
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможности проведения четвёртого поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Четвертый бой Порье и Макгрегора? К моменту возвращения Конора Дастин может и завершить карьеру, ничего нельзя знать наверняка. Есть ли вероятность, что Конор сразу получит титульный бой? Я не знаю.

Что касается третьего поединка с Нэйтом Диасом, вероятность такого боя есть всегда. Для Нэйта есть много вариантов», — рассказал Дана Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде.

Новость по теме
Тренер Макгрегора назвал примерные сроки возвращения Конора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021