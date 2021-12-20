Уайт высказался о возможном четвёртое бой Макгрегора и Порье

Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможности проведения четвёртого поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Четвертый бой Порье и Макгрегора? К моменту возвращения Конора Дастин может и завершить карьеру, ничего нельзя знать наверняка. Есть ли вероятность, что Конор сразу получит титульный бой? Я не знаю.
Что касается третьего поединка с Нэйтом Диасом, вероятность такого боя есть всегда. Для Нэйта есть много вариантов», — рассказал Дана Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде.
- 20 декабря 2021
-
23:38
-
22:56
-
21:12
-
20:57
-
20:50
-
19:59
-
18:42
-
17:47
-
16:48
-
16:21
-
15:30
-
14:02
-
13:03
-
12:09
-
11:09
-
10:46
-
10:26
-
10:11
-
09:07
-
05:21
-
02:54
-
00:17
-
00:06
- 19 декабря 2021
-
22:50
-
22:06
-
21:27
-
20:50
-
19:55
-
19:34
-
18:50
-
18:07
-
17:35
-
17:25
-
17:21
-
16:46