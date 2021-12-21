«Уайт, дай мне съесть этого парня». Чимаев принял вызов Магни

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев принял вызов от 34-летнего американца Нила Магни и обратился в социальных сетях к президенту промоушена Дана Уайту.

«Дана Уайт, позволь мне съесть этого парня», — написал Чимаев в «Твиттере», упомянув аккаунт Нила Магни.

Напомним, 9 декабря, Магни бросил вызов Чимаеву. Изначально Магни вызывал соперника на бой ещё почти год назад. Вчера, в понедельник, 20 декабря, на эти слова отреагировал и президент UFC, подтвердив намерения Нила.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв. Следующим соперником Чимаева может стать как раз Нил Магни.