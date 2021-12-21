Дана Уайт считает, что 38-летнему Нику Диазу необходимо уходить из ММА

Президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что 38-летнему американцу Нику Диазу, который ищет себе оппонента на промоушене, необходимо уходить из ММА и объяснил свою точку зрения.

«Я был очень впечатлен его возвращением в сентябре. Я разговаривал с Робби Лоулером (который победил Диаза, — Прим. «Чемпионата»), и он не испытывал ничего, кроме уважения к нему и к тому, как он дрался.

Но независимо от того, насколько хорошо Диас выглядел и что он сделал после такого огромного перерыва, я не думаю, что Ник должен драться. Конечно, он взрослый мужчина, он может делать всё, что хочет. Просто я не думаю, что Ник делает это потому, что ему это нравится. Он делает это, потому что должен это делать. Меня всегда спрашивают, в чём ключ к успеху. Всё дело в том, чтобы быть счастливым и заниматься любимым делом», — цитирует Уайта BJ Penn со ссылкой на ESPN MMA.

Яркие моменты боя Лоулер – Диаз 2. Видео доступно на «Чемпионате».

38-летний Диаз свой последний поединок провёл в сентябре 2021 года, потерпев поражение в первом раунде от Робби Лоулера. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он одолел Би-Джей Пенна.