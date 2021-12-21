Гвоздик – о выходе Ломаченко с флагом Белгород-Днестровского: это же не флаг России

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик высказался о поступке своего соотечественника Василия Ломаченко, который после победы над экс-чемпионом мира в лёгком весе Ричардом Комми праздновал успех в ринге, накинув на плечи флаг родного для себя города — Белгород-Днестровского (Одесская область, Украина). Этим Василий вызывал негативную реакцию по отношению к себе от многих соотечественников, в частности, от бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.



«Давайте так: Жванецкий хорошо сказал: «Патриотизм – это чёткое, осознанное понимание, почему мы должны жить хуже других». Я вообще этого не понимаю. Да это его желание, с чем хочет, с тем и вышел.

Портрет своей девушки если бы вынес или жены… Какая разница, с чем он вышел. А Белгород-Днестровский – это что, не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. Может, он захотел бы выйти с флагом Мерседеса, потому что он ему очень нравится. Это его личное дело. Это не говорит о том, что Василий не поддерживает свою страну.

Человек проделал работу и вынес флаг своего города. Ну захотелось ему так. Я не знаю — он что, кому-то должен? Насчёт того, что пишет Владимир Кличко. У них же, как я понимаю, отношения не очень складываются. Вася, как я понимаю, не большой фанат искусства Владимира Кличко, поэтому, возможно, Владимир сделал такой ответный шаг.

А в целом, если по ситуации… Я не знаю — кто супер-патриотичен, кого это тревожит и кто там на жовто-блакитних простынях спит, для тех — может быть. Но я, честно говоря, этого не понимаю. Он же не вышел с флагом России, например. Это другой вопрос. Для Украины это сейчас, скажем так, болезненная тема. Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. Да в чём проблема? Душа у него так хочет», – сказал Гвоздик в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.



Ломаченко и Комми сражались ранним утром 12 декабря по московскому времени. Спортивное шоу прошло в Нью-Йорке. Василий доминировал на протяжении всего боя и одержал уверенную победу по очкам.