Чемпион UFC в тяжёлом весе Нганну предупредил, что Пола нельзя недооценивать

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал бой Джейка Пола и Тайрона Вудли, отметив, что Пола нельзя недооценивать.
«Честно говоря, я был впечатлён Джейком Полом», — сказал Нганну в интервью TMZ. – «Я этого не ожидал. Я был уверен, что Тайрон Вудли выиграет этот бой, понимаете? Но вы должны отдать должное Джейку Полу. Он сделал заявление, огромное заявление, и он доказал, что он знает, о чём он говорит. Он относится к себе очень серьёзно.… Вам лучше относиться к нему серьёзно, потому что он это доказал».
В последнем поединке в рамках нынешнего контракта с UFC Нганну попробует защитить титул чемпиона в тяжелом весе в бою против временного чемпиона Сириля Гана, назначенном на 22 января 2022 года.
Напомним, бой Пола и Вудли, состоявшийся 19 декабря, завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за поражение. В первом, состоявшемся в конце августа 2021 года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
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