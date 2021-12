Экс-чемпион UFC прокомментировал слухи о договорном характере боя Вудли — Пол

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг не считает, что бой между Джейком Полом и Тайроном Вудли был договорным.



«Каждый раз, когда кого-то бьют, нокаутируют, что-то в этом роде, начинаются эти теории заговора. Тайрон Вудли ни за что не сделает этого, — сообщил Биспинг в своём подкасте Believe You Me. — Я видел достаточно нокаутов, чтобы знать, когда они настоящие. Это выглядело чертовски реально. Бой не был настоящим. Бой был плохим, он был убогим, он был ужасным, он был «не реальным». Лучшее, что случилось с Джейком Полом, это то, что он действительно попал — это был просто сильный удар. Парень умеет бить, просто. Он большой, сильный, молодой парень. Это не «договорняк»!

Напомним, бой Пола и Вудли завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за поражение. В первом, состоявшемся в конце августа 2021 года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.