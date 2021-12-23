Майрис Бриедис предложил Саулю Альваресу бой

Известный боксёр Майрис Бриедис вызвал чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса на бой.

«Канело выбрал не самого сильного соперника. Надеюсь, он выиграет пояс и встретится со мной. Он выбрал Макабу соперником, потому что любит боксеров со стоячим стилем, ведь сам очень быстр. Поэтому он не выбирает меня или Усика. Но увидим, что случится. Думаю, Канело встретится со мной.



Канело победит Макабу техническим нокаутом после 7-го раунда. Если у тебя один пояс – ты не настоящий чемпион. Когда два и больше – это уже что-то. Альварес, давай сделаем лучший бой в мире», – цитирует Бриедиса ESNEWS.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.