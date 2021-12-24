«Он давно пишет гадости». Дмитрий Бивол рассказал, с каким боксёром хочет подраться

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, почему хочет провести бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Давным-давно, когда Рамирес ушёл из ESPN от Боба Арума, у него был вариант, он даже общался с Эдди Хирном, но его что-то не устроило, и он не подписался. Тогда этот бой мог состояться. Затем он начал сотрудничать с Golden Boy. Они проявили желание побоксировать с нами как раз в декабре — в ту дату, которая у него была. Но тогда у нас уже существовали договоренности с РМК.
Сейчас они стали, как я понимаю, обязательными претендентами на мой титул. С одной стороны, это здорово. Я бы с радостью отбоксировал с Рамиресом, несмотря на то что у него нет пояса. Этот боксёр давно пишет всякие гадости, и мне это не очень нравится.
Как к боксёру к нему тоже есть интерес, потому что у него большой рекорд, он был чемпионом в другом весе. Это интересный бой для меня. Я чувствую азарт в этом поединке», — сказал Бивол в интервью на канале «Боксёрская ПРАВДА Pro».
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