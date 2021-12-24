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Никита Джигурда анонсировал реванш с Александром Шпаком

Никита Джигурда анонсировал реванш с Александром Шпаком
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Российский актёр и шоумен Никита Джигурда сообщил, что планирует провести реванш с блогером Александром Шпаком, которому он проиграл в поединке турнира ММА промоушена «Наше Дело».

«В смысле спектакля, который я делаю для людей, этот бой я выиграл, потому что реванш привлечет внимание еще большее. Он будет после боя с Колей Лукинским, после января. Мне есть что ему предъявить.

Я обратил внимание промоушена, что круг моих возможностей был сужен. Октагон, в котором я предполагал биться, был 8,5 м. Так было с Милоновым и с Отаром. Здесь меня поставили перед фактом, что октагон 6 м в диаметре. Моя установка была — кружить вокруг малыша во время боя. На этом октагоне я не мог применить технику Артема Тарасова против Александра Емельяненко.

Реванш будет в феврале. Дело, вероятно, будет происходить в Грозном. В октагоне 8,5 м диаметром, чтобы был простор для танца и лезгинки», — приводит слова Джигурды «Спорт-Экспресс».

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