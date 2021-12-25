Американский боец ММА, работавший пожарным, погиб в результате взрыва

28-летний американский боец смешанных единоборств Джесси Генри погиб в результате несчастного случая. Трагический инцидент произошёл, когда Джесси работал с шиной пожарной машины, которая внезапно взорвалась. Об этом информирует KSLA News.



Сразу после случившего Генри был доставлен в местную больницу, где позже скончался от полученных травм. Сообщается, что причиной смерти стало сильное повреждение головы.



Генри — бывший военный, проходивший службу в армии США в течение четырёх лет. Последние четыре года работал пожарным. В профессиональных MMA дебютировал в ноябре этого года, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). В его активе было две победы при двух поражениях.

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