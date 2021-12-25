Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец ММА, работавший пожарным, погиб в результате взрыва

Американский боец ММА, работавший пожарным, погиб в результате взрыва
Комментарии

28-летний американский боец смешанных единоборств Джесси Генри погиб в результате несчастного случая. Трагический инцидент произошёл, когда Джесси работал с шиной пожарной машины, которая внезапно взорвалась. Об этом информирует KSLA News.

Сразу после случившего Генри был доставлен в местную больницу, где позже скончался от полученных травм. Сообщается, что причиной смерти стало сильное повреждение головы.

Генри — бывший военный, проходивший службу в армии США в течение четырёх лет. Последние четыре года работал пожарным. В профессиональных MMA дебютировал в ноябре этого года, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). В его активе было две победы при двух поражениях.

Новость по теме
Польский боец ММА Матеуш Лазовски погиб в горах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021