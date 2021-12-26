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Названы возможные сроки проведения боя Камбосос — Хэйни

Названы возможные сроки проведения боя Камбосос — Хэйни
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Девина Хэйни, заявил, что его подопечный в следующем бою встретится с абсолютным чемпионом лёгкого дивизиона Джорджем Камбососом. По словам Хирна, бой может состояться в Австралии весной 2022 года.

«Для Девина Хэйни есть только один бой — против Джорджа Камбососа в апреле или мае в Австралии за звание настоящего абсолютного чемпиона мира. Давайте устроим это», — приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, в начале декабря Хэйни встречался с Джозефом Диасом. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Дэвину — 116:112, 117:111, 117:111.

Таким образом, Хэйни защитил обычный пояс по версии WBC. После боя он выразил надежду на проведение боя с Камбососом.

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