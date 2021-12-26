«Грязная крыса». Стерлинг жёстко ответил Петру Яну
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг жёстко ответил Петру Яну, который сегодня пообещал «уничтожить» американца в следующем бою.
«Не могу дождаться, чтобы отыметь тебя. Грязная крыса», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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