«Мохаммед Али в UFC». Кэти Тэйлор высказалась по поводу Конора Макгрегора

Ирландская девушка-боксёр Кэти Тэйлор высказалась по поводу своего соотечественника Конора Макгрегора.

«Я написала ему после боя с Дастином Порье, просто чтобы поддержать. Он всегда был для меня фантастической поддержкой, но я думаю, что он просто тот, кто действительно вышел за рамки спорта. Для меня он как Мохаммед Али в UFC. Он просто фантастический спортсмен. И отличный бизнесмен. Но то, что он сделал в спорте и UFC, было совершенно невероятным, и я не думаю, что его прославляют так, как следовало бы здесь, в Ирландии. Я считаю его абсолютной мировой суперзвездой и просто феноменальным спортсменом, и он всегда был полным джентльменом по отношению ко мне», — приводит слова Кэти Тэйлор MMA Fighting.